Следователи назвали причину смертельного ДТП с микроавтобусом в Псковской области

17:53, 13 февраля 2020, ПАИ

Следователи назвали официальную причину ДТП, зафиксированного 13 февраля около 0:20 на трассе Р23 в Пустошкинском районе Псковской области.

«Водитель автомашины «Мерседес» на закругленном участке автодороги не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожной обстановки, в результате чего совершил выезд на встречную полосу, наезд на ограждение с последующим столкновением с большегрузом», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

В результате столкновения погибли восемь человек — водитель и пассажиры микроавтобуса. Еще два человека получили травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП следственным отделом МО МВД России «Себежский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«В настоящее время в рамках расследования проводится комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех причин и обстоятельств происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе автотехническая, которые позволят восстановить картину аварии», - добавили в ведомстве.

Фотографии с места ДТП можно увидеть здесь >>>.

Видео с места дорожной аварии здесь >>>.

МИД Украины взяло на личный контроль ситуацию со смертельным ДТП. В микроавтобусе ехали граждане этой страны, они возвращались с работы в Санкт-Петербурге домой.