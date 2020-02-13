0
17:53
Следователи назвали причину смертельного ДТП с микроавтобусом в Псковской области
13:33
В Пскове в ТРЦ «Fjord Plaza» сработала пожарная сигнализация
10:07
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с микроавтобусом в Псковской области
09:41
Псковский губернатор взял на личный контроль ситуацию со смертельным ДТП в Пустошкинском районе
07:22
Появились фотографии с места унесшей восемь жизней аварии на трассе Р23 в Псковской области
02:32
Восемь человек погибли в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель
23:04
Педофил развращал омских школьниц прямо из псковской колонии
Еще новости
Происшествия

Следователи назвали причину смертельного ДТП с микроавтобусом в Псковской области

Следователи назвали официальную причину ДТП в Пустошкинском районе, в результате которого погибли 8 человек. Фото: УМВД России по Псковской области.

Следователи назвали официальную причину ДТП, зафиксированного 13 февраля около 0:20 на трассе Р23 в Пустошкинском районе Псковской области.

«Водитель автомашины «Мерседес» на закругленном участке автодороги не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожной обстановки, в результате чего совершил выезд на встречную полосу, наезд на ограждение с последующим столкновением с большегрузом», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

В результате столкновения погибли восемь человек — водитель и пассажиры микроавтобуса. Еще два человека получили травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП следственным отделом МО МВД России «Себежский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Два человека выжили в страшной аварии в Пустошкинском районе. Фото: УМВД России по Псковской области.

«В настоящее время в рамках расследования проводится комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех причин и обстоятельств происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе автотехническая, которые позволят восстановить картину аварии», - добавили в ведомстве.

Фотографии с места ДТП можно увидеть здесь >>>.

Видео с места дорожной аварии здесь >>>.

МИД Украины взяло на личный контроль ситуацию со смертельным ДТП. В микроавтобусе ехали граждане этой страны, они возвращались с работы в Санкт-Петербурге домой. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ДТП с украинским микроавтобусом
Псковский губернатор выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП с микроавтобусом МИД Украины взяло на контроль ситуацию со смертельным ДТП в Псковской области Эксперт: Недостатков транспортно-эксплуатационного состояния автодороги на месте ДТП в Пустошкинском районе не выявлено Псковский губернатор взял на личный контроль ситуацию со смертельным ДТП в Пустошкинском районе Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с микроавтобусом в Псковской области Реверсивное движение организовано на трассе Р23 в Пустошкинском районе из-за ДТП с микроавтобусом Эксперт: Участок дороги на месте ДТП с микроавтобусом был обработан противогололедными материалами Появились фотографии с места унесшей восемь жизней аварии на трассе Р23 в Псковской области Названа предварительная причина смертельного ДТП с микроавтобусом в Пустошкинском районе Восемь человек погибли в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Следователи назвали причину смертельного ДТП с микроавтобусом в Псковской области
13 февраля 2020
Следователи назвали причину смертельного ДТП с микроавтобусом в Псковской области
В Пскове в ТРЦ «Fjord Plaza» сработала пожарная сигнализация
13 февраля 2020
В Пскове в ТРЦ «Fjord Plaza» сработала пожарная сигнализация
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с микроавтобусом в Псковской области
13 февраля 2020
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с микроавтобусом в Псковской области
Псковский губернатор взял на личный контроль ситуацию со смертельным ДТП в Пустошкинском районе
13 февраля 2020
Псковский губернатор взял на личный контроль ситуацию со смертельным ДТП в Пустошкинском районе
Появились фотографии с места унесшей восемь жизней аварии на трассе Р23 в Псковской области
13 февраля 2020
Появились фотографии с места унесшей восемь жизней аварии на трассе Р23 в Псковской области
Восемь человек погибли в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель
13 февраля 2020
Восемь человек погибли в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель
Педофил развращал омских школьниц прямо из псковской колонии
12 февраля 2020
Педофил развращал омских школьниц прямо из псковской колонии
Вопросы безопасности на псковских дорогах обсудим в ПАИ-live 13 февраля
12 февраля 2020
Вопросы безопасности на псковских дорогах обсудим в ПАИ-live 13 февраля

Идет загрузка...