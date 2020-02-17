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Общество

Сильных морозов в марте ожидает Гидрометцентр

Фото Дарьи Хватковой

Морозы до -10°C не исключаются в марте. Как пишет ТАСС, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в течение первого весеннего месяца еще будет выпадать осадки в виде снега, а температура понизится до минусовых значений. «Так что морозы совсем не исключены, вплоть до минус 10 градусов», - пояснил Роман Вильфанд.

15 февраля научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что первые признаки весны в европейской части России появятся в этом году раньше в результате теплой зимы.

Теплая погода привела к тому, что Псковско-Чудское озеро впервые с 1944 года не покрылось зимой льдом. Небольшой лед появился на водоеме в первой декаде февраля.

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