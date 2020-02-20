Псковский облизбирком обеспечит избирателей комфортными местами для голосования в Печорском районе

13:19, 20 февраля 2020, ПАИ

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Избирательная комиссия Псковской области обеспечит избирателей комфортными местами для голосования в Печорском районе, где 5 апреля состоятся досрочные выборы главы муниципалитета. Об этом сообщил председатель облизбиркома Игорь Сопов в ходе пресс-конференции 20 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Всех избирателей обеспечим уютными и теплыми местами для голосования», — заверил Игорь Сопов. Он также обратил внимание на то, что облизбирком настроен на проведение избирательных кампаний без нарушений.

«Пять кандидатов для такого района — это, может, и многовато, — добавил председатель облизбиркома. — Но любой, кто подал документы, может участвовать в предвыборной гонке».

В выборах главы Печорского района примут участие самовыдвиженец Виктор Мишин, Сергей Тарасик (выдвинут от партии «Единая Россия»), Игорь Романов (идет на выборы от «Партии Роста»), Алексей Марочкин (ЛДПР) и Дмитрий Богатырев (КПРФ).

Кандидату на пост главы Виктору Широбокову территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации. Пост главы Печорского района стал вакантным после того, как его покинул Дмитрий Сопотов.