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Общество

Закон о бесплатном питании школьников младших классов одобрил Совфед

Фото ПАИ

Закон о бесплатном питании школьников 1-4 классов одобрил Совет Федерации. Для реализации инициативы была создана рабочая группа, передает РИА Новости.

Законопроект внесли в Госдуму в сентябре прошлого года, его авторами выступили спикеры обоих палат Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры парламентских фракций.

В январе 2020 года президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил, что все школьники начальных классов будут обеспечены горячим питанием. Комитет Госдумы по образованию и науке 6 февраля утвердил новую редакцию законопроекта с учетом поправок главы государства. Для реализации инициативы регионам выделят субсидии, а на мероприятия по поэтапному налаживанию процесса отведено порядка 3 лет. Данный законопроект направлен на укрепление здоровья школьников.

В Пскове после проведенной родительской экспертизы проблемы организации горячего питания учащихся младших классов обсудили с депутатом Госдумы.

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