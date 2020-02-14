Проблемы организации горячего питания школьников обсудили в Пскове

19:36, 14 февраля 2020, ПАИ

В Пскове обсудили имеющиеся проблемы в организации горячего питания школьников 1-4 классов. Тема поднималась в рамках встречи родительского сообщества с депутатом Госдумы 14 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко отметила, что накануне 145 родителей вместе с 20 членами партии «Единая Россия» посетили 28 школ, где ознакомились с меню, работой столовых. Примечательно, что родители ходили не в те школы, где учатся их дети, чтобы мнение было объективным. Анна Кузыченко выразила благодарность родителям за сотрудничество и активное участие.

«Подобные встречи проходят не первый раз на территории области, - отметил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский, - Проблема организации горячего питания школьников существует везде, и в районах, и в городах», - добавил депутат. Он также рассказал, что Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию обозначил данную проблему.

«Ее мы обсуждали в Госдуме и раньше, ведь дети – это будущее нашей страны, мы должны заботиться о них, и они должны получать качественное питание», - рассказал Александр Козловский.

Первая родительская экспертиза собрала 122 родителя, тогда было составлено свыше 100 актов, на основе которых подготовили резолюцию и направили в различные инстанции. Все замечания по итогам первой экспертизы были устранены, это стало очевидно во время второй экспертизы.

«Многие родители отметили, что еда вкусная, в столовых стало чище, красивее, в этот раз также предоставляли все необходимые документы», - рассказала ассистент руководителя программы «Социальная защита детей» Асия Урунова. Она также отметила, что питание детей из малоимущих семей отличается от тех, которые за питание платят.

По мнению Александра Козловского, члены партии и общественность должны помогать искать пути решения организации горячего питания школьников. На данный момент решается, какие изменения в законопроекты необходимо внести, чтобы можно было своевременно реализовать поручение президента Владимира Путина.

Некоторые родители отметили, что школы, построенные в 50-60 годах имеют небольшие столовые с низкой пропускной способностью. К примеру, в псковской школе №13 обеденный зал имеет площадь 60 квадратных метров. Каждую перемену в столовой едят 80 человек, и многие дети вынуждены кушать стоя, поскольку негде сесть. Некоторые дети просто не могут попасть в столовую. Таким образом, максимум 30% детей охвачены питанием в школе. В качестве решения проблемы родители предложили на федеральном уровне выделить средства на реконструкцию столовой, поскольку регион с этой задачей не справится.

«Таких школ довольно много, необходимо минимум 55 млн рублей на капремонт, чтобы подтянуться к минимальным нормам, - рассказал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов, отметив, что для замены оборудования потребуется еще 15-20 млн рублей, - 75 млн рублей на один город это много, необходима поддержка федерального центра», - отметил Александр Коновалов.

Объемы питания будут увеличены в 1,5 раза и, по словам Александра Коновалова, необходимо рассчитать силы, чтобы услуга была оказана своевременно, поскольку требуется, в частности, установить дополнительные посудомоечные машины.

Александр Козловский уверен, что на 100% реализовать горячее питание не получится в этом году.

«Есть вопросы, которые мы в состоянии решить, где не требуются капитальные вложения, это организационные вопросы. К 1 сентября нужно сделать так, чтобы основное количество школ смогли организовать питание», - отметил Александр Козловский, добавив, что для достижения цели и результата нужно действовать всем вместе.

Некоторые родители, участвующие в проверке, заметили, что в школах продают так называемые запрещенные продукты – кофе и печенье «Чоко пай», которые родители не хотели бы видеть в образовательных учреждениях. Малоимущие дети по-прежнему испытывают дискомфорт, поскольку их сажают за отдельный стол – у них нет горячего.

Особого внимания требует культура питания детей.

«Родители говорят, что каши не нужны, в школе они их не едят, - рассказала Анна Кузыченко, - Дети дома воспитаны не в соответствии с тем, что они видят в школе».

Заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Луценко отметила, что школьное меню согласуют с Роспотребнадзором, оно соответствует санитарным требованиям.

«Не хватает фруктов, рыбы и мяса, но столовая работает по техническому заданию школы – если 30 рублей дали родители, то работают по этой цене, если 45 рублей – то уже может хватить на салаты, фрукт», - отметила Ольга Луценко, особо подчеркнув, что от суммы питания зависит то, что будет у ребенка в тарелке.

Александр Козловский отметил, что необходимо привлекать диетологов, чтобы писать памятки о необходимости включения каш в рацион школьников, а также проводить воспитательную работу с родителями и детьми.

Родители отметили, что во многих школах нет обычной воды, но зато есть соки. В некоторых классах начальной школы родители скидываются и сами заказывают бутилированную воду. Многие родители дают детям с собой бутылочку с водой, поскольку знают, что в школе ему негде будет попить.

«Вода должна быть, нужно данный вопрос решить», - отметил Александр Козловский, добавив, что следует дать оценку качества сокам, которые реализуются на территории школ.

Родители также уверены, что необходимо привести к единообразию цены для всех учебных учреждений, поскольку в некоторых школах чай стоит 7 рублей, тогда как в других он в два раза дороже.

«Позвучали как положительные элементы родительской экспертизы, так и конструктивные пожелания, над которыми необходимо работать», - отметила Анна Кузыченко, рассказав, что работа продолжается точечно в конкретных школах, чтобы к 1 сентября готовы были как можно больше учебных учреждений.

Тема питания поднималась 14 февраля и в проекте ПАИ-live, гостем которого стала руководитель управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко. Полностью посмотреть видеоинтервью можно здесь >>>.