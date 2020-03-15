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Общество

Блогер Илья Варламов анонсировал визит в Псков

Илья Варламов. Фото Global look press

Блогер Илья Варламов анонсировал визит в Псков в рамках большого урбанистического тура по городам России, который стартует 24 марта в Вологде. Урбанист решил посвятить тур презентации своей книги «100 советов мэру». Об этом он сообщил подписчикам своего блога varlamov.ru. 

По словам Ильи Варламова, он и Максим Кац написали книгу для простых жителей. «Она нужна для того, чтобы вас не могли обмануть и испортить ваш город. Чтобы вы вовремя могли распознать вредительство и остановить его. Я много лет на страницах своего блога и не так давно на канале в ЮТубе рассказываю, как делать правильно. Я объехал весь мир, изучил опыт десятков городов, чтобы разобраться, как делать правильно. И теперь мы с Кацем собрали положительные практики, которые можно применять в наших городах», - пояснил блогер.

В книге 500 фотографий и иллюстраций к 100 главам. «Все они написаны простым языком, чтобы даже условная бабушка или человек, который никогда в жизни не интересовался городской средой, понял, что к чему», - рассказал Илья Варламов.

До этого Илья Варламов приезжал в Пскове в феврале 2015 года, затем он опубликовал в своем блоге посты про «хороший Псков» и «плохой Псков». Реакция на них городских властей заставила его сделать ещё одну публикацию: «Очень хороший Псков». В нём он предложил выдать премию Алексею Захарову [в то время начальник управления городского хозяйства администрации Пскова - ПАИ], который не оставил без внимания его предыдущие фоторепортажи.

В августе 2019 года Илья Варламов поставил Псков на пятое место в своём личном рейтинге российских городов.

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