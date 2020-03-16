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Общество

С 17 марта ограничивается доступ на объекты Горводоканала в Пскове

С 17 марта вводится режим ограничения доступа на объекты муниципального предприятия Пскова «Горводоканал», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципального предприятия.

Решение принято в соответствии с указом губернатора Псковской области, а также для обеспечения бесперебойной и безопасной работы предприятия.

Абонентам рекомендуют пользоваться единым многоканальным телефоном (8112) 79-21-12, а также дистанционными сервисами:

- Передать показания приборов учета и документы о поверке можно по электронной почте – адрес участка указан на квитанции, например, fl_operator1@vdkpskov.ru, где «1» - номер участка, а также с использованием сервиса СМС, для получения справки нужно отправить слово help на номер +79319003100 (стоимость смс согласно тарифному плану).

- Получить информацию о начислениях, предоставить показания по приборам учета, предоставить документы и задать вопрос можно с использованием сервиса «Личный кабинет» по адресу ip.vdkpskov.ru.

- Оплатить услуги и предоставить показания приборов учета с использованием систем удаленного банковского обслуживания, например, «Сбербанк Онлайн» и другие.

Режим ограничения действует до особого распоряжения администрации Псковской области. 

15 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ, согласно которому с 16 марта и до особого распоряжения запрещается проведение на территории региона массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий и мероприятий в видеоформате или без зрителей.

Гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся на территории Псковской области, рекомендуется воздержаться от поездок за пределы страны.

Студенты ПсковГУ переведены на дистанционное обучение. Школы региона ушли на досрочные весенние каникулы, после которых также будет решён вопрос о дистанционном обучении.

С полным текстом указа главы области можно ознакомиться здесь

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