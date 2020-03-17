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Общество

Михаил Ведерников призвал псковичей присылать ему жалобы в случае повышения цен на лекарства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона продолжать присылать ему жалобы в случае повышения цен на лекарства и медицинские средства защиты. Об этом глава региона написал в своём Instagram.

Михаил Ведерников отметил, что 17 марта в Пскове состоялся рейд представителей УФАС России по Псковской области, общественников и журналистов, которые проверили ряд магазинов и аптек, на которые ранее поступали жалобы псковичей. «Многие замечания подтвердились. Теперь ответственными органами будут проведены соответствующие проверки», - уточнил губернатор.

При этом глава региона призвал не винить аптеки и магазины за рост цен на медицинские маски, так как, по предварительной информации сильно выросла закупочная цена, которую устанавливают поставщики.

Михаил Ведерников заверил, что соответствующие структуры разберутся, почему поставщики повысили цены на медицинские маски, а также подчеркнул, что подобные рейды будут проводиться систематически. «Между ними будем в ручном режиме отслеживать наиболее яркие нарушения», - уточнил губернатор

«Продолжайте присылать свои наблюдения, потому что общественный контроль в этом случае исключительно важен», - заключил Михаил Ведерников. 

17 марта в ходе рейда представители УФАС России по Псковской области, общественники и журналисты провели проверку в торговых точках Пскова на предмет наличия или отсутствия медицинских масок, дезинфицирующих средств и продуктов первой необходимости. В частности, в магазине парфюмерии и косметики «Улыбка радуги» наценка на антисептик составила 400%. В городской аптеке №3 масок совсем не оказалось, но уже завтра они должны появиться в продаже. По мнению представителя УФАС России по Псковской области, в Пскове нет оснований для создания ажиотажа на медицинские маски.

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