Отец пострадавшего от стрельбы в Великих Луках подростка просит о пересмотре приговора

15:59, 18 марта 2020, ПАИ

В Великих Луках отец подростка, который в июне 2019 года пострадал от стрельбы из пневматической винтовки, просит пересмотра наказания злоумышленнику, которого за это преступление приговорили к 6,6 годам колонии строгого режима. Соответствующую просьбу Вадим Ефремов, отец мальчика, опубликовал на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Я, как отец, а также коллеги по работе, окружающие меня люди, наши родственники с решением суда не согласны, так как для этого преступления это слишком мягкое наказание. Ведь это преступление было совершено против детей, играющих на детской площадке в умышленном виде. По статье, по которой он изначально шел (статья 105 часть 1, статья 30, часть 3) этот преступник он должен был получить от 6 до 15 лет, а ему переквалифицировали статью на 111 часть 2 пункт З», - считает Вадим Ефремов.

Мужчина также отметил, что преступник является охотником с десятилетним стажем, который имел в наличии нарезное, гладкоствольное оружие. По его словам, в частности, в пневматической винтовке для усиления убойной мощности была «переделана пружина» на что у преступника не было соответствующего разрешения.

«Из-за этого человека сейчас мой ребенок инвалид, с простреленным сердцем, благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, и умелым действиям врачей, чудом оставшийся в живых. И за это всё 6,5 лет и 1 миллиона рублей морального и физического ущерба ребенку? Это крайне недопустимая мера наказания», - написал отец пострадавшего ребенка.

Вадим Ефремов попросил Михаила Ведерникова повлиять на пересмотр этого судебного решения, чтобы «преступник понес более жестокое наказание», а также выразил желание попасть на личный прием к губернатору и обсудить этот вопрос.