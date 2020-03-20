Полезную информацию о голосовании по поправкам в Конституцию можно получить на специальном сайте

13:29, 20 марта 2020, ПАИ

Центризбирком презентовал сайт Конституция2020.рф. На ресурсе собрана вся информация об общероссийском голосовании по поправкам к Конституции и о самих поправках, сообщает RT.

Голосование запланировано на 22 апреля.

Ранее Конституционный суд России признал закон о поправках к Конституции и порядок их принятия соответствующими основному закону.

Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в трёх чтениях, затем поправки в Конституцию одобрил Совет Федерации, а после парламенты всех регионов России поддержали закон о внесении изменений.