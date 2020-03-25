Председатель собрания депутатов Палкинского района: 22 апреля я буду голосовать за будущее своей семьи

12:44, 25 марта 2020, ПАИ

«Нашей стране нужен обновленный закон, так как в Конституцию с 1993 года вообще не вносились изменения. Но между тем жизнь не стоит на месте, развивается, и для этого нужен обновленный закон нашего государства. Внести эти поправки предложил президент. И теперь все зависит от каждого из нас: поддержать эти изменения — значит придти на выборы 22 апреля. Для меня это будет значимый день, так как я буду голосовать за будущее своей семьи, детей и внуков», - о своем отношении к поправкам в Конституцию и их значимости для каждого человека и страны в целом рассказала в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации председатель районного собрания депутатов Палкинского района Наталья Наха.

Среди наиболее важных поправок Наталья Наха выделила гарантии государства в сфере социального и пенсионного обеспечения и признание детей приоритетным направлением госполитики.

«Дети впервые в истории становятся важнейшим приоритетом государственной политики, и не имеет значения, где ребенок живет, - в огромном мегаполисе или далекой глубинке, - каждый ребенок будет иметь равные права и возможности на получение образования в современных условиях», - сказала она.

В поправках, как отметила председатель районного собрания, уделено большое внимание укреплению и защите семьи, сохранению традиционных ценностей, закрепляется понятие брака как союза мужчины и женщины — это тоже весомо. Также важно, что закрепляется обязательная индексация пенсии, пособий, что размер МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума.

Отметила собеседница и важность поправки о русском языке, чтобы сохранить его традиции и значимость.

«Я очень люблю свою страну и свой народ, как бы пафосно это ни звучало, и рада, что статус русского языка в Конституции будет закреплен как язык государственнообразующего народа», - добавила она.

Отметила председатель районного собрания и то, что в этот значимый для всех жителей России год — 75-летия со Дня Победы — важно сохранение исторической памяти и правды.

«Мой дед погиб в феврале 1945 года в 15-ти километрах от того места, где я живу, но теперь на территории Латвии. И я очень не хочу, чтобы память о нем, как и многих миллионах других людей, была стерта с лица земли. И я всем сердцем голосую за эту важную поправку - сохранение исторической правды и границ нашего государства», - сказала Наталья Наха.

Также собеседница отметила, что поправки помогут депутатам исполнить те предложения, которые внес президент в Федеральное Собрание, чтобы выполнить все наказы.

Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в трёх чтениях, затем поправки в Конституцию одобрил Совет Федерации, а после парламенты всех регионов России поддержали закон о внесении изменений. Самой важной поправкой в Конституцию россияне считают доступность и качественность медицины.