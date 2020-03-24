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Общество

Самой важной поправкой в Конституцию россияне считают закрепление доступности медицины

Самыми важными поправками к Конституции РФ россияне считают доступность и качество медицины, обязательную социальную поддержку детей, защиту уникальной природы страны и гарантию социальных и пенсионных индексируемых выплат, сообщает ВЦИОМ.

За обеспечение со стороны государства доступности и качества медицинского обслуживания проголосовали 95% наших соотечественников. Также для 93% людей значимым оказалось признание детей приоритетным направлением государственной политики и обязательное предоставление им соцподдержки (93%).

Одинаково важными для жителей нашей страны оказались поправки о защите и сохранении природного многообразия и гарантия адресной социальной поддержки, индексации соцвыплат и пенсий – это отметили 92% из числа проголосовавших.

Поддержку научно-технологическому развитию нашей страны считают важным 91% наших соотечественников. И девять из десяти россиян соглашаются с важностью признания государства ответственным за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума.

За защиту исторической правды – запрет на фальсификацию истории и умаление народного подвига при защите Отечества, и положение о территориальной целостности и неделимости нашей страны проголосовали 89% жителей их разных регионов нашей страны.

Закрепить в Конституции обеспечение защиты цифровой информации и персональных данных оказалось важным для 86% россиян. А 85% отметили важность защиты животных.  Столько же человек считает важной поправку о роли России в международных отношениях и укреплению международной безопасности.

81% соотечественников отмечают, что в Конституции  необходимо ввести ограничения для муниципальных и государственных чиновников на хранение материальных ценностей за пределами России и запрет на гражданство или недвижимость за границей. А 10 из 8 россиян считают важным конституционно защитить институт брака как союз женщины и мужчины.

Меньше 80% поддержки народных голосов набрали следующие поправки: приоритет Конституции над международным правом (73%); ответственность со стороны государства за защиту прав соотечественников, проживающих за рубежом (71%), снятие ограничения для бывшего или нынешнего президента на участие в будущих президентских выборах (61%), а также создание единой публичной системы власти (57%).

Менее половины голосов, по 47%, набрали поправки по расширению полномочий Совета Федераций и Государственной Думы.

Полезную информацию о голосовании по поправкам в Конституцию можно получить на специальном сайте. Ранее был обнародован облик бюллетеня для голосования, включающего только вопросы «да» или «нет».

Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в трёх чтениях, затем поправки в Конституцию одобрил Совет Федерации, а после парламенты всех регионов России поддержали закон о внесении изменений.

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Самой важной поправкой в Конституцию россияне считают закрепление доступности медицины Андрей Царёв: Поправки в Конституцию России сделают государство семейно ориентированным Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции Центризбирком допустил перенос голосования по поправкам в Конституцию России Полезную информацию о голосовании по поправкам в Конституцию можно получить на специальном сайте Олег Мыслевич: Никто не должен оставаться равнодушным к голосованию по поправкам в Конституцию Историк Елена Александрова: Поправки в Конституцию реально отражают нашу жизнь Дмитрий Шахов: Поправки к Конституции могут способствовать улучшению благосостояния граждан Варианты проведения голосования по поправкам на фоне COVID-19 озвучил ЦИК Юрий Шматов: Поправки в Конституцию были давно необходимы
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