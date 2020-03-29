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Общество

Михаил Ведерников посоветовал фильм для просмотра на карантине

Для просмотра на карантине губернатор Псковской области Михаил Ведерников посоветовал фильм «Холоп», съемки которого проходили в регионе. Об этом он рассказал в своем «Instagram».

«Сейчас у многих будет свободное время. Тем, кто не видел, предлагаю посмотреть фильм Холоп», - рассказал губернатор.

Михаил Ведерников напомнил, что картина собрала более 1 млрд рублей в прокате, при этом в бюджет региона от этого ничего не поступило.

«Думаю, когда начнется восстановление туристического потока, у Пушкинских Гор появится еще одна тема для туристических маршрутов», - добавил губернатор. Также Михаил Ведерников обещал поддержать инициативу тех, кто захочет устроить аналогичный аттракцион и окунуться в древнерусскую атмосферу.

Ранее сообщалось, что фильм «Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в жанре «Комедия». В российском прокате фильм собрал более 3 млрд рублей.

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