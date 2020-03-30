Фитнес-клубы и салоны красоты в Псковской области полностью приостановили деятельность до 5 апреля

09:55, 30 марта 2020, ПАИ

Новая редакция указа губернатора Псковской области о противодействию коронавирусу от 29 марта запрещает работу физкультурно-оздоровительных организаций и салонов красоты, независимо от количества пребывающих в помещении посетителей.

Документ запрещает с 28 марта по 5 апреля деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных подобных объектов.

Ограничение коснулось и физкультурно-спортивных организаций, спортивных клубов, фитнес-центров.

В прежней редакции указа значилось, что салоны красоты и фитнес-клубы могут работать, если в помещении одновременно присутствуют не более 15 человек. Эту возможность владельцы заведений решили использовать как рекламный ход, активно приглашая посетителей во время карантина.

«Мы пытаемся убедить людей сидеть дома, а фитнес-клубы стали зазывать людей к себе», - отметил Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба 29 марта, где речь зашла о работе салонов связи, зоомагазинов и фитнес-центров.

За неисполнение карантинных мер юридическим лицам Псковской области грозит до одного миллиона рублей штрафа.