В Псковской области заработал телефон для жалоб на отсутствие дезинфекции в подъездах

12:41, 30 марта 2020, ПАИ

Предложение главного санитарного врача Псковской области о необходимости ежедневной уборки подъездов нашла отражение в указе губернатора, и «эта опция обязательная к исполнению». Об этом заявил в прямом эфире проекта ПАИ-live заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

О подчеркнул, что контролировать это будет областной комитет по жилищному надзору по заявлению жителей области, они смогут сообщать об этом по телефону 8 (8112) 29-98-21, а также направлять свои жалобы и замечания в информационный центр по корнавирусу. По жалобам будет организован выезд сотрудников комитета.

«На сегодняшний день это дополнительная серьезная нагрузка для управляющих компаний, но есть указ, и он обязателен к исполнению. Раз в день однозначно будет проводиться такая обработка», - заметил Василий Осипов и подчеркнул, что по нормативам в подъездах влажная уборка проходит не каждый день.