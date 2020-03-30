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Общество

Музей в Пскове покажет видео из Покровской и Псковской башен

Фото: Псков-Изборский музей-заповедник/ Вконтакте

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник в связи с введением ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции временно приостанавливает онлайн-трансляции, но покажет видео из Покровской и Псковской башен. Об этом сообщается на официальной странице музея в социальной сети «ВКонтакте».

В частности, во вторник, 31 марта, в 19:00 псковичи могут посмотреть видео о Покровской башке, в четверг, 2 апреля, в то же время — о Плоской башне. Кроме того, как отметили в музее, будет подготовлены и показаны видео о Варлаамоской и Высокой башне.

«В ближайшие два дня мы составим расписание. Спасибо, что вы с нами!», - заключили в культурном учреждении.

Ранее сообщалось, что с 24 марта Псково-Изборский объединенный музей-заповедник начинает серию онлайн-экскурсий из-за сложившейся ситуации с недопущением распространения коронавируса в Псковской области. И. о. директора Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Александр Голышев заявил, что такой формат очень востребован. 

По данным на 30 марта в Псковской области коронавирусной инфекцией заразились уже 8 человек. О трёх новых случаях стало известно несколько часов назад. Девятый пациент с подобным диагнозом скончался в городской больнице. 

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