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Общество

Глава Пушкиногорского района обратился к жителям в связи с распространением коронавируса

Глава Пушкиногорского района просит жителей заботиться о своем здоровье и оставаться дома. Фото: газета "Пушкинский край".

В Псковской области коронавирус распространился не только в областном центре, но и в районах. Заболевшие выявлены в шести муниципалитетах области – Пскове, Псковском, Гдовском, Плюсском, Дедовичском и Островском районах. В группе пушкиногорской газеты «Пушкинский край» в соцсети «ВКонтакте» в связи с высокой скоростью распространения инфекции опубликовали обращение главы района к жителям.

Александр Баранов призывает жителей беречь себя, называя ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе напряженной.

«По возможности оставайтесь дома. При выходе на улицу в разрешённых случаях, в том числе в магазин и аптеку, соблюдайте, пожалуйста, дистанцию. Ограничьте передвижение на транспорте. Постарайтесь никуда не ездить без острой необходимости», - обращается глава района.
Особое внимание на предупреждение коронавируса Александр Баранов просит обратить пожилых людей.

«Пик заболеваемости ещё не пройден. Сегодня всем нам лучше перестраховаться.  Верю, что мы преодолеем эту напасть. Оставайтесь дома! Берегите своё здоровье, своих близких, соседей и друзей», - просит жителей глава.

В Псковской области зарегистрировано 32 подтвержденных случая коронавируса. Выздоровело восемь человек. Сегодня из больницы выписали супругу умершего от коронавируса мужчины.

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