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Общество

Закрыть муниципалитеты Псковской области из-за коронавируса пригрозил губернатор Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области пригрозил закрывать муниципалитеты и предприятия, если там будут выявлены очаги коронавируса. Фото: Андрей Степанов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников  поручил максимально ответственно подойти к закрытию храмов, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, а в случае выявления очагов заражения – закрывать муниципалитеты. Это заявление он сделал на встрече с представителями крупного бизнеса региона, которая проходит 16 апреля и посвящена  мерам поддержки предпринимательства во время коронавируса.

«Мы старались в преддверии Пасхи сохранить возможность для жителей и прихожан храмов поучаствовать в службе, хотя бы не внутри, а на улице. Но, к сожалению, не все настоятели храмов ответственно к этому подошли», - сказал  Михаил Ведерников и заметил, что нарушители были выявлены в южной части области.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, текущие задачи никто не снимает и национальные проекты не отменяет.

«Конечно, нам не хотелось бы в ручном режиме купировать моменты, когда кто-то считает, что несколько сотен людей в помещении без средств защиты соберутся, ничего страшного не произойдет. Произойдет. Вчера были переговоры по этому вопросу. Если в Великих Луках у нас появится, не дай бог, очаг, мы вынуждены будем закрыть город и закрыть все предприятия, которые работают в городе. То же касается и других муниципалитетов», - заявил глава региона.

И еще раз настоятельно призвал всех сотрудников предприятий, чтобы все подходили к этому ответственно. Также губернатор заметил, что все ограничения из-за распространения коронавируса в регионе  вводятся таким образом, чтобы экономика продолжала работать.

В Великих Луках у двоих горожан подозревают коронавирус. А на двух великолучан - нарушителей масочного режима в общественном транспорте составили административный протокол.

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