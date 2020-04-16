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Общество

ФОТОФАКТ: в Печорах проверили исполнение поручения губернатора

Фото газеты «Печорская правда»

Профилактический рейд по контролю за исполнением указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» прошел в Печорах 16 апреля, пишет газета «Печорская правда».

Фото газеты «Печорская правда»

Рейд состоялся по линии комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Его участниками стали депутат Псковского областного Собрания Андрей Ставрунов, консультант территориального отдела Печорского района комитета социальной защиты Псковской области Наталья Обрубская и главный редактор газеты «Печорская правда» Виктор Маслов.

Фото газеты «Печорская правда»

Рейд прошел по городским улицам, паркам и детским площадкам. Нарушений ограничительных мер несовершеннолетними не выявлено.

Недавно жителя Пскова оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. А в Великих Луках двое горожан получили штрафы за нарушение масочного режима в общественном транспорте.

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