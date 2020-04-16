ФОТОФАКТ: в Печорах проверили исполнение поручения губернатора

20:42, 16 апреля 2020, ПАИ

Профилактический рейд по контролю за исполнением указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» прошел в Печорах 16 апреля, пишет газета «Печорская правда».

Рейд состоялся по линии комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Его участниками стали депутат Псковского областного Собрания Андрей Ставрунов, консультант территориального отдела Печорского района комитета социальной защиты Псковской области Наталья Обрубская и главный редактор газеты «Печорская правда» Виктор Маслов.

Рейд прошел по городским улицам, паркам и детским площадкам. Нарушений ограничительных мер несовершеннолетними не выявлено.

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