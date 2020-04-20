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Общество

О правильном количестве приемов пищи на самоизоляции рассказала псковичам диетолог

Псковский диетолог Надежда Колтырина рассказала псковичам о правильном количестве приемов пищи 20 апреля в эфире проекта ПАИ-live.

«Пока мы находимся дома, лучше питаться чаще, - рассказала Надежда Колтырина. –  Средний параметр для женщин - это 2000 калорий в день, для мужчина – 2500, но в режиме самоизоляции лучше урезать количество калорий из-за маленькой физической нагрузки».

По словам диетолога, утром лучше съесть кашу, потом сделать перекус в виде кисломолочного продукта. В обед следует съесть суп, макароны с мясом или картофель с овощами/рыбой. Следующим приемом пищи можно сделать перекус в виде сухофруктов и даже шоколада. На ужин следует приготовить что-то белковое либо овощные салаты, гречку, рыбу или морепродукты.

«Есть принцип питаться 80 на 20, это когда 80% рациона составляет правильное питание, а 20% - всякие вредности», - отметила диетолог.

Последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна, но не позже 21:00.

Ранее диетолог рассказала о рецептах правильного завтрака, а также отметила, что питаться только гречкой – не вариант. Надежда Колтырина поделилась идеями «магазинного» обеда для тех, кто работает.

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