ФОТОФАКТ: кассиры «Пятерочки» в Пскове облачились в защитные экраны
В Пскове сотрудники супермаркета «Пятерочка», расположенного на улице Инженерной, 120, надели на себя не только защитные медицинские маски, но и специальные защитные экраны из пластика.
Ранее сообщалось, что швейная фабрика «Славянка» в Пскове начала продавать гигиенические маски собственного производства. Торговля персональными защитными средствами идет в городе уже вторую неделю.
По состоянию на 20 апреля в России зарегистрировано 4268 новых случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. В Псковской области коронавирус подтверждён у 58 человек. Глава региона Михаил Ведерников сообщил, что среди зараженных есть две медсестры.