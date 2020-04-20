ФОТОФАКТ: кассиры «Пятерочки» в Пскове облачились в защитные экраны

15:04, 20 апреля 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В Пскове сотрудники супермаркета «Пятерочка», расположенного на улице Инженерной, 120, надели на себя не только защитные медицинские маски, но и специальные защитные экраны из пластика.

Ранее сообщалось, что швейная фабрика «Славянка» в Пскове начала продавать гигиенические маски собственного производства. Торговля персональными защитными средствами идет в городе уже вторую неделю.

По состоянию на 20 апреля в России зарегистрировано 4268 новых случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. В Псковской области коронавирус подтверждён у 58 человек. Глава региона Михаил Ведерников сообщил, что среди зараженных есть две медсестры.