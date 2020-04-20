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Общество

На 70 млн рублей оштрафовали москвичей за нарушение режима самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции москвичей оштрафовали на 70 млн рублей. Всего было составлено более 17 тысяч протоколов, сообщает РИА Новости.

За минувшие выходные в столице составили порядка трех тысяч протоколов. Начальник главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков отметил, что в минувшие выходные количество нарушений сократилось на 25% по сравнению с прошедшей неделей. На улицах Москвы на сегодняшний день работают свыше 13 тысяч полицейских, три тысячи сотрудников Росгвардии, а также одна тысяча дружинников. Ежедневно они патрулируют улицы, а также призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости.

Более 700 россиян с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Ранее в Псковской области ввели режим самоизоляции, глава региона Михаил Ведерников прокомментировал принудительный режим самоизоляции в регионе, записав видео. Он также рассказал, почему в регионе не вводится режим ЧС.

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