На 70 млн рублей оштрафовали москвичей за нарушение режима самоизоляции

19:24, 20 апреля 2020, ПАИ

За нарушение режима самоизоляции москвичей оштрафовали на 70 млн рублей. Всего было составлено более 17 тысяч протоколов, сообщает РИА Новости.

За минувшие выходные в столице составили порядка трех тысяч протоколов. Начальник главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков отметил, что в минувшие выходные количество нарушений сократилось на 25% по сравнению с прошедшей неделей. На улицах Москвы на сегодняшний день работают свыше 13 тысяч полицейских, три тысячи сотрудников Росгвардии, а также одна тысяча дружинников. Ежедневно они патрулируют улицы, а также призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости.

Более 700 россиян с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Ранее в Псковской области ввели режим самоизоляции, глава региона Михаил Ведерников прокомментировал принудительный режим самоизоляции в регионе, записав видео. Он также рассказал, почему в регионе не вводится режим ЧС.