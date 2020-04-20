Псковский губернатор прокомментировал принудительный режим самоизоляции в регионе

16:58, 20 апреля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области выразил благодарность жителям, которые самостоятельно приняли решение уйти на самоизоляцию. Михаил Ведерников в своем видеоответе на вопросы псковичей в Instagram 20 апреля прокомментировал, почему жителей региона принуждают соблюдать режим самоизоляции, а также обосновал право региона вводить ограничение на свободу передвижения.

«Во-первых, большое количество людей – и всем им я хочу сказать огромное спасибо – приняли такое решение самостоятельно. И это решение было принято даже еще не до введения ограничительных мер, а до наших рекомендаций. Те люди, которые пренебрегают общим режимом, этой необходимостью, те, конечно, будут подвергаться штрафам. Во-вторых, мы в школе все делали самостоятельную работу по заданию учителя и все получали за это оценки», - ответил губернатор.

Также глава региона обосновал право на ограничение граждан в свободе передвижения на время пандемии. «Основание прописано в федеральном законе «О праве граждан на свободу передвижения» и федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Кому интересно, посмотрите», - сказал Михаил Ведерников.

В своем видеообращении глава региона рассказал, почему в Псковской области не вводится режим ЧС, почему не все пациенты на ИВЛ выживают и почему регион не закрылся от приезжих из столицы. Также глава региона анонсировал расширение категорий граждан, которым станут доступны социальные выплаты в связи с пандемией, и корректировку расписания общественного транспорта с целью уменьшения пассажиропотока. Михаил Ведерников попросил с пониманием отнестись к запрету на посещение пасхальной службы в храме или на прихрамовой территории.