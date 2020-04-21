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Общество

Председатель псковской ассоциации ТОС: Государство нам говорит «Всё – вам, будем давать деньги, только берите!»

Жители могут взять в свои руки благоустройство территории. Фото: Андрей Степанов.

В 2018 году в регионе было зарегистрировано всего одно территориальное общественное самоуправление, сегодня их уже около 80. Говорят, что новые явления переживают несколько стадий принятия: отрицание, гнев и тому подобное… Ко Дню местного самоуправления 21 апреля корреспондент Псковского агентства информации выяснила у председателя Ассоциации ТОС Псковской области Алексея Кириллова, на каком этапе «принятия» жителями и властью сегодня находятся органы общественного самоуправления.

ТОСы появились в Псковской области совсем недавно. Органы территориального общественного самоуправления не входят в систему органов местного самоуправления, но при этом являются органами, через которые осуществляется власть народа. И фактически могут являться эффективными инструментами местного самоуправления. 

Количество ТОСов в Псковской области объективно выросло, такие объединения появились во всех муниципалитетах региона. И это, по мнению председателя областной ассоциации, говорит о том, что «люди поверили в то, что эта система может сработать». «В прошлом году они присматривались, а в этом – начали пользоваться», - заметил Алексей Кириллов.

Орган территориального самоуправления – инструмент, который позволяет привлечь в муниципалитет дополнительное финансирование на благоустройство. Более того, жители района сами выбирают те сферы, где необходимы преобразования.

Псковичи в последнее время стали, безусловно, активнее, хотя пока еще только присматриваются к новым возможностям, пробуют озвучивать инициативы, разрабатывать проекты. А вот власти на местах не везде оказались готовы к активности граждан.

Власти насторожились

«На мой взгляд, сейчас мы должны работать не с населением, а заняться подготовкой кадров. Даже если мы повысим активность населения, научим людей писать грамотные и качественные проекты, у нас все равно ничего не получится, потому что органы местного самоуправления не готовы, они боятся активных граждан», - считает Алексей Кириллов.

Председатель ассоциации ТОС Псковской области Алексей Кириллов. Фото: Дарья Хваткова.Где-то местные власти боятся раскрыть правду о бюджете, где-то – привлечь внимание людей к извечным проблемам, где-то – не доверяют жителям в решении тех или иных вопросов. Конечно, есть и хорошие примеры взаимодействия районных глав со своими жителями. Так, по выражению Алексея Кириллова, главы Палкинской, Лавровской волостей, Великолукского района «всей душой переживают» за инициативы граждан.

Ведь если присмотреться, оказывается, что у населения и власти интересы одни и те же. Председатель Ассоциации ТОС региона привел пример иллюзии замкнутого круга, из которого на самом деле есть выход. К примеру, ремонт дороги или забитая скважина – такая проблема может не решаться годами. Жители уже писали во все инстанции, получая один и тот же ответ: «Денег нет». У населения сложилось впечатление, что власти их кормят завтраками, а руководитель муниципалитета уверен, что средства на решение этой проблемы найти невозможно.

Починить дорогу или благоустроить парк иногда бывает проще, чем мы думаем. Фото: Михаил Глущенко.

Такие примеры уже были в Псковской области. И при хорошем диалоге даже «вечные» проблемы можно решить. ТОС может написать проект по благоустройству и получить субсидию на региональном уровне, а затем разработать хорошую проектно-сметную документацию и подать заявку на участие в национальной программе. Здесь опять же важно, чтобы инициативы ТОСов попали в планы областных властей.

Так выходит, что деньги есть, главное – знать, где искать, и действовать сообща. По мнению псковского общественника, государство нам говорит: «Всё – вам, будем давать деньги, только берите!».

Тройные ставки на ТОСы

Коронавирусный карантин отменил некоторые планы Ассоциации ТОС Псковской области. 10 апреля в Пскове должны были пройти общероссийские экспертные слушания, к нам должны были приехать федеральные эксперты, чтобы рассказать о практике самоуправления в разных регионах России. Послушать коллег, преуспевших в новом деле, конечно, не помешало бы.

Подведение итогов конкурса проектных инициатив среди ТОСов в 2019 году. Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

А вот нарушить проектные планы ТОСов пандемии не удалось. На прошлой неделе завершился прием заявок на региональный конкурс проектов местных инициатив. Желающих оказалось около ста. В середине мая уже должны подвести итоги, а это значит, что лучшие идеи воплотятся в жизнь уже в этом году. В 2019 году конкурс проектов прошел впервые, тогда раздали 20 субсидий на сумму три миллиона рублей. Успех этого мероприятия можно измерить бюджетом второго конкурса, он стал в три раза больше – 10 миллионов рублей.

«В этом году поступило неимоверное количество заявок, порядка ста. И бюджет увеличился, и качество проектов. На самом деле, это очень серьезное подспорье для реализации проекта. И это первый шаг, чтобы показать людям, что есть возможность привлечения денег», - считает Алексей Кириллов.

С профессиональным праздником представителей местного самоуправления поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Лиза Славятинская
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