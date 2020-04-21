21 апреля в России отмечается День местного самоуправления

09:51, 21 апреля 2020, ПАИ

21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Это один из самых молодых праздников в стране, он утвержден в 2013 году. Дата была выбрана неслучайно, в этот день в 1785 году Екатерина II подписала Жалованную грамоту городам, которая, по сути, положила начало законодательной поддержке местного самоуправления.

В Псковской области с недавнего времени появились ТОСы – территориальные общественные самоуправления. В них объединяются активные жители муниципалитетов, которые хотят преобразовать место, в котором живут, и готовы взять инициативу на себя.

Два года назад в Псковской области был всего один ТОС, в 2020 году – около 80. Общественные органы развития территории появились во всех муниципалитетах региона. Поддержку инициативы ТОСов находят и у областных властей. В этом году администрация выделила 10 миллионов рублей на реализацию лучших проектов среди ТОСов. Интерес ко второму конкурсу проектов местных инициатив заметно вырос.

В 2019 году на грант претендовали только 32 заявки от псковских ТОСов, в 2020 году – около ста. По выражению председателя Ассоциации ТОС Псковской области Алексея Кириллова, «в прошлом году жители присматривались, а в этом – начали пользоваться».

В День местного самоуправления Псковское агентство информации поговорило с Алексеем Кирилловым и выяснило, как поживают региональные ТОСы, стали ли инициативнее наши жители и готовы ли местные власти к взаимодействию с активными гражданами.

Ранее ПАИ писало об успешном опыте создания ТОСов в Коми и почему в Псковской области больше перспектив для создания ТОСов, чем на Севере России.