Островский район занимает второе место по количеству инфицированных COVID-19 в Псковской области

08:36, 24 апреля 2020, ПАИ

Островский район занимает второе место по количеству инфицированных COVID-19 в Псковской области, следует из данных статистики, которые привёл в своём Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

В Островском районе число инфицированных подскочило с двух до 11 человек. Здесь коронавирус подтверждён у семи медицинских работников и одной пациентки Островской межрайонной больницы, которая теперь закрыта на карантин. «Вся больница на карантине, контактная группа обследована (в том числе пациенты), но ситуация действительно очень непростая. Радует то, что весь персонал в удовлетворительном состоянии», - написал губернатор.

На первом месте в этой статистике по-прежнему находится Псков. Здесь подтверждено 37 случаев. Далее следуют Великие Луки с 10 заболевшими.

К ночи 23 апреля количество заболевших достигло 93 человек, хотя утром их было лишь 73. Также к статистике добавился ещё один летальный случай.