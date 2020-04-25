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Общество

И. о. главы Печорского района призвала жителей соблюдать режим самоизоляции

Исполняющая полномочия главы Печорского района Марина Егорова выступила с обращением по ситуации с коронавирусом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Печорская правда».

«Пандемия коронавируса бушует по всему миру, в то время как многие по-прежнему не понимают, что собой представляет COVID-19 и насколько он опасен. И многие из нас думают, что это там, где-то далеко. Но вот и у нас зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

Поэтому я еще раз хочу обратиться ко всем жителям и гостям Печорского района с просьбой настоятельно соблюдать простые правила, которые могут уберечь от заражения:

— Регулярно мыть руки, желательно с мылом. Кроме того, можно проводить дезинфекцию спиртосодержащим средством.

— Соблюдать дистанцию в общественных местах – от людей стоит держаться на расстоянии как минимум 1,5 метра. Особенно если они кашляют или проявляют другие признаки заболевания. В противном случае каждый рискует вдохнуть воздух, в котором будут находиться мельчайшие капли, содержащие вирус.

- Не игнорировать медицинские маски, но и не скупать их тоннами. Эксперты советуют носить их в местах массового скопления людей.

- Не трогать без необходимости руками глаза, нос и рот, ведь вирус с легкостью можно перенести с кожи рук в организм.

- Соблюдать правила респираторной гигиены – проще говоря, всегда прикрывать рот и нос салфеткой или сгибом локтя при кашле и чихании. После этого салфетку лучше сразу выкинуть, а руки помыть или обработать.

- При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания надо обратиться за медицинской помощью. В особенности эта рекомендация касается тех граждан, кто посещал эпицентры распространения COVID-19 или тесно общался с недавно вернувшимися из пораженных регионов.

- в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах.

- ограничить передвижение несовершеннолетних без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих.

Оперативный штаб Администрации района принимает все возможные меры, обрабатываются дезсредством подъезды домов, остановки, улицы, ограничен доступ на игровые площадки, в парки, проводятся профилактические рейды, создан Штаб волонтеров по доставке продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарственных препаратов, организованы дежурные группы в детских садах

Я прекрасно понимаю, что находиться у себя в жилом помещении очень трудно психологически. Но эта временная мера на сегодняшний день самая эффективная и необходимая. Поэтому прошу также родственников и соседей заботиться о людях старшего поколения – доставлять продукты, лекарства, чаще звонить и спрашивать о здоровье. Не оставляйте их без внимания и заботы! Не допускайте распространения страхов и фейковой информации во время #COVID19, проявляйте сострадание к тем, кого затронуло заболевание, регулярно справляйтесь о состоянии здоровья близких, принимайте реальные меры, чтобы не заболеть, и следите за последним развитием событий.

В это трудное время нам нужно объединиться, самое главное не допускать халатности и безразличия, безответственности по отношению к своей семье, соседям, друзьям и коллегам. Вместе мы справимся. Поберегите себя и своих близких, будьте здоровы».

В России на сегодняшний день коронавирусом заболели 68 622 человека, в Псковской области – 93 человека. 

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