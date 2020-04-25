#СтаньСильнееПокаДома: Юная фигуристка Валерия Зайцева

09:24, 25 апреля 2020, ПАИ

К проекту #СтаньСильнееПокаДома присоединилась юная псковская фигуристка, обновляющая рекорды псковского фигурного катания Валерия Зайцева. В свои 13-лет она выполнила первый спортивный разряд, и уже заявляет о себе на большом льду: победитель областных соревнований, международных турниров, призёр и участник всероссийских и межрегиональных первенств. В Ледовом дворце Пскова растоплен лед, тренировки на льду сейчас для фигуристов невозможны. Фигуристка показала псковичам, как можно тренироваться дома:

- Тяжело без льда, поэтому тренируюсь больше чем обычно, по 4 часа в день: общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, растяжка, хореография, - рассказала Лера. - Желаю всем не падать духом, чаще улыбаться и скоро мы все вернёмся к нашему обычному активному времяпрепровождению! Здоровый образ жизни и занятия спортом помогут всегда быть в тонусе!

Ранее в проекте принимали участие чемпион Евразии по джиу-джитсу Фёдор Шумейко, гимнастка Анастасия Белякова, легкоатлетка Наталья Спиридонова, а также заслуженный мастер спорта России, победитель финального турнира Кубка мира по стрельбе из лука Александра Савенкова, капитан псковского хоккейного клуба «Торнадо» Олег Кожемякин, фитнес-клуб «Планка Фитнес» и призёр чемпионата России в веломногодневке Михаил Чирухин.