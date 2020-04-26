583 псковские семьи получили 20 тысяч рублей из материнского капитала

16:05, 26 апреля 2020, ПАИ

В Псковской области выплату 20 тысяч рублей из регионального материнского капитала получили уже 583 семьи. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

Кроме того, социальные работники собрали уже более пяти тысяч заявлений на получение единовременной выплаты.

Михаил Ведерников напомнил, что пик заболеваемости коронавирусом в Псковской области придется на май, поэтому «именно майские праздники станут испытанием для всех нас и жителей Псковской области на прочность».

На социальную поддержку в Псковской области могут рассчитывать одинокие пенсионеры, инвалиды, малоимущие семьи и безработные. Школьникам в мае предусмотрена также компенсация за питание – продуктовый набор.