Более 70 заразившихся коронавирусом медиков скончались в России

17:33, 29 апреля 2020, ПАИ

В России скончались более 70 заразившихся коронавирусной инфекцией медиков. Об этом расскажет главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, пишет РИА Новости.

По словам Николая Брико, врачи опубликовали в сети фамилии коллег, которые погибли во время пандемии. Там насчитывается более 70 человек. Он также напомнил, что страна пока не вышла на плато по заболеваемости COVID-19, но прирост новых случаев заражения снижается.

«Если сравнивать, в начале эпидемии было где-то 27% новых случаев, сейчас это 5,9% за вчерашний день», - заметил Николай Брико, добавив, что ситуация будет переломлена в ближайшие дни.

По состоянию на 29 апреля коронавирус диагностировали у 99 399 человек, умерли 972 человека. В Псковской области коронавирусом заразились 153 человека, умерли 11.