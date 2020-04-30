О большом риске второй волны коронавируса предупредил Дмитрий Песков

07:14, 30 апреля 2020, ПАИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о большом риске второй волны заражения коронавирусом. Чтобы избежать этого, потребуются взвешенные решения, пишет РИА Новости.

Технология выхода из режима самоизоляции во всех странах разная, в связи с чем возрастает риск повторной волны заражения.

«Кто-то идет более осторожно, кто-то растягивает по времени процедуру выхода из режима изоляции, кто-то действует более решительно», - отметил Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, в этот период нужно принимать взвешенные и тщательно продуманные решения.

В России, по состоянию на 29 апреля, коронавирусом заразились 99 399 человек. В Псковской области количество зараженных возросло до 153, умерли 11 человек.