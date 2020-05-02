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Общество

Митрополит Тихон: Я за 10 млн готов всю почту свою выдать – только перечислите деньги в епархию

«Я сказал: «Вы что? Я за 10 млн готов всю почту свою выдать  – только перечислите деньги в Псковскую епархию!» – заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон, комментируя для псковских СМИ ситуацию со взломом его электронной почты и с шантажистами, которые хотели получить от него деньги.

Владыка подчеркнул, что ни в коем случае нельзя таких шантажистов и разбойников поощрять. «Тем, кто не хочет стать жертвой таких странных людей, надо посоветоваться с серьёзными специалистами по электронной безопасности»,  – отметил митрополит.

Ранее сообщалось, что злоумышленники взломали почту митрополита Тихона, а после требовали у него миллионы рублей.

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