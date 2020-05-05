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Власти Псковской области разрешили посещение кладбищ с 6 мая

Посещение кладбищ в Псковской области разрешено с 6 мая. Соответствующие изменения в указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» внёс губернатор Михаил Ведерников.

Кроме этого, перечень непродовольственных товаров первой необходимости дополнен пунктом «искусственные цветы», которые с 6 мая также разрешены к продаже.

В регионе разрешили работать стоматологическим клиникам и некоторым торговым объектам, при посещении которых обязательно наличие перчаток и маски.

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