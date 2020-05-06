463 пала травы произошло в Псковской области с начала года

10:26, 06 мая 2020, ПАИ

463 пала сухой травы на площади 530 гектаров зарегистрировали в Псковской области в 2020 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За минувшие сутки произошло пять палов травы на общей площади один гектар, добавили в МЧС.

С 20 марта в регионе объявлено начало пожароопасного сезона. За поджигание сухой травы предусмотрены штрафы. С 28 марта на территории Псковской области установлен особый противопожарный режим.