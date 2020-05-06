Заражённый коронавирусом премьер-министр России идёт на поправку

15:46, 06 мая 2020, ПАИ

Заражённый коронавирусом председатель России Михаил Мишустин идёт на поправку. Об этом 6 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с губернаторами и членами правительства.

«Я хочу передать вам самые лучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина. Он идёт на поправку, там все штатно. Не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но он восстанавливается», - сказал глава государства.

Владимир Путин также отметил, что ежедневно общается с премьер-министром по телефону. «Мы с ним каждый день на связи, он принимает участие в текущей работе, подготовке всех наших решений, - отметил президент. - Пожелаем ему скорейшего выздоровления».

Михаил Мишустин стал первым членом правительства России, который заразился коронавирусом. Затем коронавирусную инфекцию COVID-19 нашли ещё у двух членов правительства: главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.