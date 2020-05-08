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Общество

475 палов травы произошло в Псковской области с начала года

475 палов сухой травы на площади 537,8 гектара зарегистрировали в Псковской области в 2020 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За минувшие сутки произошло пять палов травы на общей площади 2,62 гектара, добавили в МЧС.

С 20 марта в регионе объявлено начало пожароопасного сезона. За поджигание сухой травы предусмотрены штрафы. С 28 марта на территории Псковской области установлен особый противопожарный режим.

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