Установленные из-за коронавируса правила поведения будут действовать в России до появления вакцины

15:53, 08 мая 2020, ПАИ

В России до появления вакцины или прекращения пандемии будут действовать установленные правила поведения. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет RT.

Правила будут действительны в стране, пока не появится вакцина от коронавируса или не прекратится пандемия.

За сутки в России умерли 98 заражённых коронавирусом пациентов, всего заразились 187 859 человек. В Псковской области количество заражённых выросло до 277 человек, в том числе заразился второй сотрудник администрации Псковской области.