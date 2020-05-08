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Общество

Установленные из-за коронавируса правила поведения будут действовать в России до появления вакцины

В России до появления вакцины или прекращения пандемии будут действовать установленные правила поведения. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет RT.

Правила будут действительны в стране, пока не появится вакцина от коронавируса или не прекратится пандемия.

За сутки в России умерли 98 заражённых коронавирусом пациентов, всего заразились 187 859 человек. В Псковской области количество заражённых выросло до 277 человек, в том числе заразился второй сотрудник администрации Псковской области.

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