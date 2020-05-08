«Война Анны» и ещё два превосходных неочевидных фильма о Великой Отечественной

17:59, 08 мая 2020, ПАИ

В преддверии Дня Победы кинообозреватель Псковского агентства информации Муслим Камалов вместо всем известных «Они сражались за Родину» или «В бой идут одни старики» рекомендует посмотреть три неочевидные картины о Великой Отечественной войне, которые, возможно, остались недооцененными или вовсе не замеченными. В праздничный дайджест вошли фильмы «Война Анны» Алексея Федорченко, «Проверка на дорогах» Алексея Германа и сериал «Штрафбат» Николая Досталя.

«Война Анны», 2018

Дети и война — сюжет, как известно, наиболее пугающий и волнительный, он уже, кажется, был достаточно раскрыт в отечественном кинематографе, скажем, Андреем Тарковским или тем же Элемом Климовым. Посмотрев «Войну Анны», выяснится, что еще не совсем в полной мере.

«Войну Анны» снял режиссер Алексей Федорченко («Овсянки») по сценарию небезызвестной Натальи Мещаниновой («Аритмия», «Сердце мира»). В центре истории — большеглазая 8-летняя девочка Анна. Ее семью зверски расстреляли фашисты, саму же Анну практически не задело из-за совсем небольшого роста, и, выбравшись из огромной ямы через гору трупов, она вынужденно поселилась во вместительном камине одного из помещений местной комендатуры. Анна будет жить в этом аду, кажется, вечно и за эти годы встретится лицом к лицу с осатаневшими немцами, рыжим котом и, безусловно, всеми известными ужасами войны.

Это настолько поразительное совсем небольшое кино построено на уже знакомом по фильмам Алексея Германа механизме, где абсолютно вся атмосфера того крайне мрачного и жестокого времени передана исключительно через персонажей. В этом случае через 10-летнюю Марту Козлову, сыгравшую главную роль настолько изумительно, что даст фору любому профессиональному артисту сегодня. Федорченко не предлагает какие-то артхаусные игры, его фильм работает на совсем понятных и привычных метафорах: девочка Анна воплощает в себе весь советский народ, испуганный, и находящийся, безусловно, в крайней степени отчаяния. Но в котором воля к победе и стремление выжить все же оказываются сильнее.

За плечами у «Войны Анны» уже «Золотой орел», «Белый слон» и «Ника» в номинации «Лучший фильм», Гран-при Международного кинофестиваля в Севилье, Гран-при фестиваля «Горький Fest» и специальный диплом жюри «Кинотавра».

«Проверка на дорогах», 1971

Партизанская драма Алексея Германа, которую пытались даже запретить и в итоге она после сьемок около 15 лет провалялась на полке. Картина снята по повести отца режиссера, Юрия Германа, под названием «Операция «С Новым годом!».

Фильм рассказывает о группе партизан, действующих где-то на северо-западе России в 1942 году. Отряд возглавляет в прошлом сельский милиционер Иван Локотков (Ролан Быков), именно он принимает судьбоносное решение захватить фашистский эшелон с продовольствием на узловой железнодорожной станции. Поймав некоторое время назад местного полицая Лазарева (Владимир Заманский), партизаны собираются использовать его в своей опаснейшей операции. Перед этим они должны выяснить, можно ли доверять раскаявшемуся предателю.

Первая картина Германа, посвященная Великой Отечественной войне, лента, ставшая своего рода ориентиром для многих поколений режиссеров на долгие годы вперед. Казалось бы, вместо громких эффектных взрывов, привычных перестрелок и эпичных батальных сцен — по большей степени, разговоры в полуразрушенной хижине, монологи местных жителей, а в кадре — лишь максимальный реализм. В этом-то и заключается сила военной драмы Германа: дать возможность зрителям пережить моменты тех лет с помощью героев, их характеры, мысли и поступки, схематично очертив где-то весь «экшен», без которого, как уверены авторы, можно и обойтись. Именно таким и должно быть настоящее антивоенное высказывание.

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«Штрафбат», 2004

Превосходный и несколько недооцененный сериал Николая Досталя, идеально вписывающийся рядом с картинами Алексея Германа, поскольку максимально эксплуатирует прием «невидимого врага» и раскрытие идеи через героев.

Повествование больше построено на сильных и идеально прописанных персонажах, которым хочется сопереживать с первой серии, а боевые сцены показаны тоже несколько вскользь — война как война, чего мы о ней еще не видели или не знаем в 2004 году (сериал вышел именно в это время), решительно не понятно, уверены авторы. Поэтому «Штрафбат» — это не про героизм (впрочем, здесь о нем создатели говорят немало, он вовсе не заброшен на второй план), это скорее волнительная и, безусловно, трагичная история о судьбе заключенных, которым пришлось стать буквально пушечным мясом на войне, но которые, несмотря на это, внесли свой, пусть и небольшой, вклад в Победу.

До сих пор актуальный, талантливо написанный и снятый «Штрафбат» показывает совершенно другие «лица войны», это патриотический (иногда правда чересчур) сериал также о гуманизме, вере человека в человека, его воли и безгранично страшных испытаниях, выдержав которые эти люди, ставшие так же, как и все, внезапно солдатами, где-то глубоко внутри себя могут измениться до неузнаваемости и по-настоящему осознать ценность собственной жизни.

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