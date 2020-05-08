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Общество

22 тест-системы на коронавирус разработали в России

В России разработали 22 тест-системы для определения наличия коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Сегодня в России уже 22 тест-системы для исследования ― отечественных, российских, не только зарегистрированных», ― отметила она.

Ранее сообщалось, что в России провели более 4,98 млн тестов на коронавирусную инфекцию, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 292 469 человек.

По последним данным, в России коронавирусом заболели 187 859 человек, умерли 1723 пациента, выздоровели ― 26 608. В Псковской области зарегистрировано 277 случаев заболевания коронавирусом, выздоровел 51 человек, скончалось – восемь.

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