0
20:35
Видео: Онлайн-трансляцию свадьбы предлагают псковичам во время карантина
20:00
«Их героизм навсегда в моём сердце»: псковичка рассказала о прадедушках-красноармейцах
19:51
Михаил Ведерников: Мы с благодарностью и почтением вспоминаем подвиг партизан
19:09
Борис Ёлкин: Аванс сотрудникам «Псковавтотранса» выплачен полностью
19:00
«Живой концерт» песен военных лет покажет ПАИ 9 мая
18:42
Михаил Ведерников поздравил «Псковскую правду» с 75-летием традиционной эстафеты
18:16
Спортивный флешмоб в рамках онлайн-эстафеты «Псковской правды» покажет ПАИ в прямом эфире
Еще новости
Общество

Официально: третий случай заражения COVID-19 в Новосокольниках не связан с работниками из Киргизии

Третий случай заражения коронавирусной инфекцией в Новосокольниках не связан с работниками из Киргизии, пишет telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

Вся контактная группа была обследована ещё в первые сутки, все тесты показали отрицательный результат. «На 10-е сутки было проведено повторное исследование, которое показало положительный результат у двоих жителей Новосокольников», – подчеркнул источник.

Отмечается, что третий случай внесён в статистику Новосокольнического района, поскольку инфицированная женщина имеет прописку в Новосокольниках. «Она находилась на лечении в Великолукской межрайонной больнице и там контактировала с другими заболевшими», – пишет telegram-канал.

На данный момент заражённая коронавирусом пациентка переведена из Великолукской межрайонной больницы в Псковскую городскую больницу для дальнейшего лечения.

Очаг коронавируса обнаружили у выходцев из Киргизии, которые занимались реконструкцией железнодорожной больницы под инфекционный стационар. 22 апреля рабочие прибыли в Новосокольники, и в день прибытия согласно требованиям санитарной безопасности их проверили на коронавирус. У 16 работников были выявлены положительные результаты. Их всех тут же госпитализировали в Псковскую городскую больницу.

Остальных 74 рабочих из Киргизии перевезли в обсервацию под Невелем – Псковское агентство информации публиковало эксклюзивное видео перевозки и заселения рабочих в обсервацию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Министр здравоохранения: Заболеваемость коронавирусом в России продолжает расти Более 3,7 тысячи исследований на коронавирус провёл псковский «Центр СПИД» Дистанционное обучение в вузах продлили в России Более тысячи безработных псковичей получили дополнительные выплаты Псковские налоговые инспекции не будут принимать граждан до 15 мая Официально: третий случай заражения COVID-19 в Новосокольниках не связан с работниками из Киргизии Доктор Комаровский рассказал, как избежать пневмонии при коронавирусе 22 тест-системы на коронавирус разработали в России Роспотребнадзор ответил на актуальные вопросы про коронавирус Жара в +30 градусов и солнечные лучи снижают активность коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Видео: Онлайн-трансляцию свадьбы предлагают псковичам во время карантина
08 мая 2020
Видео: Онлайн-трансляцию свадьбы предлагают псковичам во время карантина
«Их героизм навсегда в моём сердце»: псковичка рассказала о прадедушках-красноармейцах
08 мая 2020
«Их героизм навсегда в моём сердце»: псковичка рассказала о прадедушках-красноармейцах
Михаил Ведерников: Мы с благодарностью и почтением вспоминаем подвиг партизан
08 мая 2020
Михаил Ведерников: Мы с благодарностью и почтением вспоминаем подвиг партизан
Борис Ёлкин: Аванс сотрудникам «Псковавтотранса» выплачен полностью
08 мая 2020
Борис Ёлкин: Аванс сотрудникам «Псковавтотранса» выплачен полностью
«Живой концерт» песен военных лет покажет ПАИ 9 мая
08 мая 2020
«Живой концерт» песен военных лет покажет ПАИ 9 мая
Михаил Ведерников поздравил «Псковскую правду» с 75-летием традиционной эстафеты
08 мая 2020
Михаил Ведерников поздравил «Псковскую правду» с 75-летием традиционной эстафеты
Спортивный флешмоб в рамках онлайн-эстафеты «Псковской правды» покажет ПАИ в прямом эфире
08 мая 2020
Спортивный флешмоб в рамках онлайн-эстафеты «Псковской правды» покажет ПАИ в прямом эфире
Волонтёров в летнюю археологическую школу набирают в Псковской области
08 мая 2020
Волонтёров в летнюю археологическую школу набирают в Псковской области 2

Идет загрузка...