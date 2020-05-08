Официально: третий случай заражения COVID-19 в Новосокольниках не связан с работниками из Киргизии

18:58, 08 мая 2020, ПАИ

Третий случай заражения коронавирусной инфекцией в Новосокольниках не связан с работниками из Киргизии, пишет telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

Вся контактная группа была обследована ещё в первые сутки, все тесты показали отрицательный результат. «На 10-е сутки было проведено повторное исследование, которое показало положительный результат у двоих жителей Новосокольников», – подчеркнул источник.

Отмечается, что третий случай внесён в статистику Новосокольнического района, поскольку инфицированная женщина имеет прописку в Новосокольниках. «Она находилась на лечении в Великолукской межрайонной больнице и там контактировала с другими заболевшими», – пишет telegram-канал.

На данный момент заражённая коронавирусом пациентка переведена из Великолукской межрайонной больницы в Псковскую городскую больницу для дальнейшего лечения.

Очаг коронавируса обнаружили у выходцев из Киргизии, которые занимались реконструкцией железнодорожной больницы под инфекционный стационар. 22 апреля рабочие прибыли в Новосокольники, и в день прибытия согласно требованиям санитарной безопасности их проверили на коронавирус. У 16 работников были выявлены положительные результаты. Их всех тут же госпитализировали в Псковскую городскую больницу.

Остальных 74 рабочих из Киргизии перевезли в обсервацию под Невелем – Псковское агентство информации публиковало эксклюзивное видео перевозки и заселения рабочих в обсервацию.