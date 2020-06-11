«Со дворов улетали металлические качели и беседки» - ураган в Бежаницком районе

14:00, 11 июня 2020, ПАИ

В деревне Фишнёво Бежаницкого района устраняют последствия урагана, прошедшего в ночь на 11 июня в Бежаницком и Локнянском районах.



Фото: фото «Сельская новь»



Фото: фото «Сельская новь»



Фото: фото «Сельская новь»



Фото: фото «Сельская новь»



Фото: фото «Сельская новь»



Фото: фото «Сельская новь»



Фото: фото «Сельская новь»



Фото: фото «Сельская новь»



Фото: фото «Сельская новь»



Фото: фото «Сельская новь»



Фото: фото «Сельская новь»



Фото: фото «Сельская новь»



Фото: фото «Сельская новь»



Фото: фото «Сельская новь»



Фото: фото «Сельская новь»



Фото: фото «Сельская новь»



Фото: фото «Сельская новь»

































Ураган поломал деревья, повредил крыши 20 домов и оставил без электричества больше 900 человек.

«Со дворов улетали детские металлические качели и беседки с основанием из шпал, с огородов - пятиметровые парники...» - пишет газета «Сельская новь». В газете также отметили, что на кладбище произошёл настоящий «лесоповал».

Ранее появилось видео урагана, который засняли очевидцы в Локнянском районе. Бежаницкий район также пострадал от сильного ветра. Устранение последствий урагана в районах находится на личном контроле губернатора. При этом в МЧС не поступало информации о жертвах. Сергей Грахов оценил масштаб разрушений.