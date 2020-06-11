0
15:07
Горизонтальный ливень со скоростью 24 метра в секунду разрушал дома в Псковской области
14:00
«Со дворов улетали металлические качели и беседки» - ураган в Бежаницком районе
08:59
В Бежаницком районе штормовой ветер повредил крыши 20 домов
00:06
Губернатор рассказал о молодом псковиче, спасшем из огня шестерых человек
23:38
Ураган бушевал в нескольких районах Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:51
Губернатор лично контролирует устранение последствий урагана в Бежаницком и Локнянском районах
22:45
В Бежаницком районе ураганным ветром повалены деревья, сорваны крыши с жилых домов
Еще новости
Происшествия

«Со дворов улетали металлические качели и беседки» - ураган в Бежаницком районе

В деревне Фишнёво Бежаницкого района устраняют последствия урагана, прошедшего в ночь на 11 июня в Бежаницком и Локнянском районах.

  • Последствия урагана в деревне Фишнево Бежаницкого района
    Фото: фото «Сельская новь»
  • Последствия урагана в деревне Фишнево Бежаницкого района
    Фото: фото «Сельская новь»
  • Последствия урагана в деревне Фишнево Бежаницкого района
    Фото: фото «Сельская новь»
  • Последствия урагана в деревне Фишнево Бежаницкого района
    Фото: фото «Сельская новь»
  • Последствия урагана в деревне Фишнево Бежаницкого района
    Фото: фото «Сельская новь»
  • Последствия урагана в деревне Фишнево Бежаницкого района
    Фото: фото «Сельская новь»
  • Последствия урагана в деревне Фишнево Бежаницкого района
    Фото: фото «Сельская новь»
  • Последствия урагана в деревне Фишнево Бежаницкого района
    Фото: фото «Сельская новь»
  • Последствия урагана в деревне Фишнево Бежаницкого района
    Фото: фото «Сельская новь»
  • Последствия урагана в деревне Фишнево Бежаницкого района
    Фото: фото «Сельская новь»
  • Последствия урагана в деревне Фишнево Бежаницкого района
    Фото: фото «Сельская новь»
  • Последствия урагана в деревне Фишнево Бежаницкого района
    Фото: фото «Сельская новь»
  • Последствия урагана в деревне Фишнево Бежаницкого района
    Фото: фото «Сельская новь»
  • Последствия урагана в деревне Фишнево Бежаницкого района
    Фото: фото «Сельская новь»
  • Последствия урагана в деревне Фишнево Бежаницкого района
    Фото: фото «Сельская новь»
  • Последствия урагана в деревне Фишнево Бежаницкого района
    Фото: фото «Сельская новь»
  • Последствия урагана в деревне Фишнево Бежаницкого района
    Фото: фото «Сельская новь»

Ураган поломал деревья, повредил крыши 20 домов и оставил без электричества больше 900 человек.

«Со дворов улетали детские металлические качели и беседки с основанием из шпал, с огородов - пятиметровые парники...» - пишет газета «Сельская новь». В газете также отметили, что на кладбище произошёл настоящий «лесоповал».

Ранее появилось видео урагана, который засняли очевидцы в Локнянском районе. Бежаницкий район также пострадал от сильного ветра. Устранение последствий урагана в районах находится на личном контроле губернатора. При этом в МЧС не поступало информации о жертвах. Сергей Грахов оценил масштаб разрушений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Горизонтальный ливень со скоростью 24 метра в секунду разрушал дома в Псковской области
11 июня 2020
Горизонтальный ливень со скоростью 24 метра в секунду разрушал дома в Псковской области
«Со дворов улетали металлические качели и беседки» - ураган в Бежаницком районе
11 июня 2020
«Со дворов улетали металлические качели и беседки» - ураган в Бежаницком районе
В Бежаницком районе штормовой ветер повредил крыши 20 домов
11 июня 2020
В Бежаницком районе штормовой ветер повредил крыши 20 домов
Губернатор рассказал о молодом псковиче, спасшем из огня шестерых человек
11 июня 2020
Губернатор рассказал о молодом псковиче, спасшем из огня шестерых человек
Ураган бушевал в нескольких районах Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10 июня 2020
Ураган бушевал в нескольких районах Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Губернатор лично контролирует устранение последствий урагана в Бежаницком и Локнянском районах
10 июня 2020
Губернатор лично контролирует устранение последствий урагана в Бежаницком и Локнянском районах
В Бежаницком районе ураганным ветром повалены деревья, сорваны крыши с жилых домов
10 июня 2020
В Бежаницком районе ураганным ветром повалены деревья, сорваны крыши с жилых домов
ВИДЕО: Пьяный водитель BMW врезался в фонарный столб в Пскове
10 июня 2020
ВИДЕО: Пьяный водитель BMW врезался в фонарный столб в Пскове

Идет загрузка...