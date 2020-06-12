322 тысячи человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
322 тысячи человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 14,2 млн тестов на коронавирус. За сутки проведено 343 тысячи исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 511 423 человека, выздоровело – 269 370, умерло – 6 715. В Псковской области зарегистрировано 1 635 случаев заражения коронавирусом, 548 человек выздоровело, 12 – умерло.