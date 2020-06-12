Более 55 тысяч человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах

18:04, 12 июня 2020, ПАИ

55 586 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 394 летальных исхода, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 12 июня в Эстонии общее количество заболевших достигло 1 970 человек, погибло – 69. В Латвии 1 096 человек инфицировано коронавирусом, погибло – 27. В Белоруссии число инфицированных составляет 52 520 человек, погибло – 298.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 7,6 млн человек, свыше 3,8 млн – выздоровело, более 424 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 511 423 человека, выздоровело – 269 370, умерло – 6 715. В Псковской области зарегистрировано 1 635 случаев заражения коронавирусом, 548 человек выздоровело, 16 – умерло.