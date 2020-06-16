Более 12 тысяч исследований на коронавирус провёл псковский «Центр СПИД»

08:40, 16 июня 2020, ПАИ

Псковский центр профилактики и борьбы со СПИД провёл 12 189 исследований на коронавирусную инфекцию нового типа COVID-19. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

20 172 исследования на коронавирус было проведено в лаборатории, подведомственной региональному управлению Роспотребнадзора. Всего в регионе проведено 32 361 исследование.

По последним данным, в Псковской области зарегистрирован 1 901 случай заражения коронавирусом, 566 человек выздоровело, 19 – умерло.