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Общество

Медики псковских ковид-бригад рассказали, почему стали работать с коронавирусом

Фото: Андрей Степанов.

В Псковской городской поликлинике работают восемь ковид-бригад. Никого из медиков не принуждали менять свой профиль и выезжать к пациентам с коронавирусом. Об этом говорится в статье, опубликованной в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Заметим, что никого из медиков в «бригадах особого назначения» работать не принуждали. Их решение было добровольным, а выбор – осознанным. И у каждого нашего героя нашлись свои резоны согласиться», - отметили в поликлинике.

Одним из первых работать с пациентами из группы риска стал фельдшер кабинета неотложной помощи Игорь Бобров. «Как сейчас помню, на дворе была суббота, 14 марта. После приема я осматривал двух псковичей, побывавших за границей. А в понедельник, 16 марта, мне предложили войти в состав ковид-бригады на постоянной основе, освободив от всего остального. С тех пор так и работаю», - объяснил медик.

Игорь Бобров много лет проработал на станции скорой помощи и привык к экстриму и мобильности. Денис Станевич – доктор с 26-летним стажем – работу в бригаде рассматривал как возможность принести еще больше пользы жителям города.

Виктория Ступко отреагировала безоговорочно: «Раз надо, значит надо». «Для любого медика быть в эпицентре событий естественней, чем оставаться над схваткой», - подчеркнули в учреждении.

«Знаю, что для некоторых коллег общение с пациентами – самая трудная часть работы, а для меня как раз наоборот, самая приятная, - объяснила Виктория Ступко. - Я вообще очень терпеливый человек. Меня трудно вывести из себя, и это мало у кого получилось. Секрет простой. Если к людям относиться по-хорошему, то и они ответят тем же».

По данным на 17 июня, в Псковской области зарегистрировано 2 047 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 639 человек.

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