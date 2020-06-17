В Себежском районе скончался второй пациент с коронавирусом

13:53, 17 июня 2020, ПАИ

Двое заболевших коронавирусом жителей Себежского района скончались. Такие данные приводит оперативный штаб района, сообщается в Instagram муниципалитета.

По данным оперштаба, на территории Себежского района подтверждено 13 случаев заражения COVID-19.

Девять человек находятся под медицинским наблюдением, у большинства из них болезнь протекает в легкой и средней формах. Три человека уже выздоровели и отправились домой.

«Контактировавшие с заболевшими лица находятся под медицинским наблюдением, признаков поражения вирусными инфекциями у них не обнаружено», - сообщает оперштаб.

Также в медицинские учреждения района обратились семь человек с признаками вирусного заболевания, но COVID-19 у них не подтвердился.

Ранее администрация Себежского района сообщила, что в одном из детских садов заменили воспитательский состав из-за того, что воспитатель контактировала с заболевшим.

По данным на 17 июня, в Псковской области зарегистрировано 2 047 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 639 человек, 19 человек умерли.