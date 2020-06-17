0
14:38
Каждому сотруднику Псковской областной типографии будут искать новое место работы
14:30
Начался ПАИ-live с бизнес-омбудсменом Псковской области Аркадием Мурылёвым
13:53
В Себежском районе скончался второй пациент с коронавирусом
13:15
Часть ограничений по работе ТЦ в Псковской области могут снять через неделю – Ведерников
13:03
Коллективы фабрики «Славянка» и завода «Псков-Полимер» губернатор Псковской области наградил почётными грамотами
12:55
ФОТОФАКТ: Субботник провели на братском захоронении в великолукской деревне
12:47
Принято решение о ликвидации Псковской областной типографии
Еще новости
Общество

В Себежском районе скончался второй пациент с коронавирусом

Фото: Андрей Степанов.

Двое заболевших коронавирусом жителей Себежского района скончались. Такие данные приводит оперативный штаб района, сообщается в Instagram муниципалитета.

По данным оперштаба, на территории Себежского района подтверждено 13 случаев заражения COVID-19.

Девять человек находятся под медицинским наблюдением, у большинства из них болезнь протекает в легкой и средней формах. Три человека уже выздоровели и отправились домой.

«Контактировавшие с заболевшими лица находятся под медицинским наблюдением, признаков поражения вирусными инфекциями у них не обнаружено», - сообщает оперштаб.

Также в медицинские учреждения района обратились семь человек с признаками вирусного заболевания, но COVID-19 у них не подтвердился.

Ранее администрация Себежского района сообщила, что в одном из детских садов заменили воспитательский состав из-за того, что воспитатель контактировала с заболевшим.

По данным на 17 июня, в Псковской области зарегистрировано 2 047 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 639 человек, 19 человек умерли.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
В Москве выздоровели более 60% заболевших коронавирусом 186 млн рублей субсидий получили пострадавшие от коронавируса псковские компании Часть ограничений по работе ТЦ в Псковской области могут снять через неделю – Ведерников Сбежавший из псковской больницы пациент с коронавирусом предстанет перед судом Полмиллиона тестов на коронавирус передала Россия в другие страны Названы главные шоки для экономики России Больше половины заразившихся коронавирусом вылечились в мире Четверых псковичей оштрафовал районный суд за нарушение масочного режима Две тысячи человек скончались от COVID-19 в Индии за сутки 7 843 человека заразились коронавирусом в России за сутки
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Каждому сотруднику Псковской областной типографии будут искать новое место работы
17 июня 2020
Каждому сотруднику Псковской областной типографии будут искать новое место работы
Начался ПАИ-live с бизнес-омбудсменом Псковской области Аркадием Мурылёвым
17 июня 2020
Начался ПАИ-live с бизнес-омбудсменом Псковской области Аркадием Мурылёвым
В Себежском районе скончался второй пациент с коронавирусом
17 июня 2020
В Себежском районе скончался второй пациент с коронавирусом
Часть ограничений по работе ТЦ в Псковской области могут снять через неделю – Ведерников
17 июня 2020
Часть ограничений по работе ТЦ в Псковской области могут снять через неделю – Ведерников
Коллективы фабрики «Славянка» и завода «Псков-Полимер» губернатор Псковской области наградил почётными грамотами
17 июня 2020
Коллективы фабрики «Славянка» и завода «Псков-Полимер» губернатор Псковской области наградил почётными грамотами
ФОТОФАКТ: Субботник провели на братском захоронении в великолукской деревне
17 июня 2020
ФОТОФАКТ: Субботник провели на братском захоронении в великолукской деревне
Принято решение о ликвидации Псковской областной типографии
17 июня 2020
Принято решение о ликвидации Псковской областной типографии
Бизнес-омбудсмен Псковской области Аркадий Мурылёв станет гостем ПАИ-live
17 июня 2020
Бизнес-омбудсмен Псковской области Аркадий Мурылёв станет гостем ПАИ-live

Идет загрузка...