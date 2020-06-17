Мини-театр появится в небольшом посёлке Пыталовского района

15:35, 17 июня 2020, ПАИ

Фонд президентских грантов поддержал проект «Мини-театр в молодёжном клубе «Каморка» в посёлке Белорусский Пыталовского района». Об инициативах членов Молодёжного парламента, получивших грантовую поддержку, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Этот проект корреспондент пыталовской газеты «Наша жизнь» Мария Осипова презентовала на конкурсном отборе в члены Молодёжного парламента в декабре прошлого года, в июне эта инициатива победила во втором конкурсе Фонда президентстких грантов.

Цель проекта, получившего федеральный грант в размере 486 263 рублей, – создать в посёлке, в котором проживает около тысячи человек, универсальное пространство для развития творческих способностей детей и подростков.

Как считают авторы проекта, театр – универсальный метод выявления талантов и способностей. Помимо навыков актёрского мастерства, ораторского, танцевального, нужны декорации и костюмы… В подготовке спектакля пригодится умение рисовать, кроить и шить, работать лобзиком, делать декупаж и многое другое.

В общей сложности победителями конкурса Фонда президентских грантов стали 19 проектов Псковской области. Суммарная грантовая поддержка этих проектов составит 32,7 миллиона рублей.

Зоозащитная организация «Шанс» рассказала Псковскому агентству информации о новом современном приюте для собак, который удастся построить на деньги гранта. Также почти полмиллиона рублей получили активисты воркаут-движения на свой проект.