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Общество

Мини-театр появится в небольшом посёлке Пыталовского района

Фото: Дарья Хваткова.

Фонд президентских грантов поддержал проект «Мини-театр в молодёжном клубе «Каморка» в посёлке Белорусский Пыталовского района». Об инициативах членов Молодёжного парламента, получивших грантовую поддержку, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Этот проект корреспондент пыталовской газеты «Наша жизнь» Мария Осипова презентовала на конкурсном отборе в члены Молодёжного парламента в декабре прошлого года, в июне эта инициатива победила во втором конкурсе Фонда президентстких грантов.

Цель проекта, получившего федеральный грант в размере 486 263 рублей, – создать в посёлке, в котором проживает около тысячи человек, универсальное пространство для развития творческих способностей детей и подростков.

Как считают авторы проекта, театр – универсальный метод выявления талантов и способностей. Помимо навыков актёрского мастерства, ораторского, танцевального, нужны декорации и костюмы… В подготовке спектакля пригодится умение рисовать, кроить и шить, работать лобзиком, делать декупаж и многое другое.

В общей сложности победителями конкурса Фонда президентских грантов стали 19 проектов Псковской области. Суммарная грантовая поддержка этих проектов составит 32,7 миллиона рублей.

Зоозащитная организация «Шанс» рассказала Псковскому агентству информации о новом современном приюте для собак, который удастся построить на деньги гранта. Также почти полмиллиона рублей получили активисты воркаут-движения на свой проект.

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