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Общество

Почти 60 тысяч человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах

59 742 человека заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 430 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 18 июня в Эстонии общее количество заболевших достигло 1 977 человек, погибло – 69. В Латвии 1 108 человек инфицировано коронавирусом, погибло – 30. В Белоруссии число инфицированных составляет 56 657 человек, погиб – 331.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 8,4 млн человек, свыше 4,4 млн – выздоровело, более 451 тысячи – умерло. В России коронавирусом заболел 561 091 человек, умерло – 7 660 человек, выздоровело – 313 963. В Псковской области зарегистрировано 2 088 случаев заражения коронавирусом, 679 человек выздоровело, 19 – умерло.

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