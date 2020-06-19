ВИДЕО: Михаил Ведерников посетил захоронение жертв концлагеря в Моглино

17:57, 19 июня 2020, ПАИ

19 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил захоронение жертв концлагеря в Моглино.

Поисковики обнаружили захоронение мирных жителей вблизи деревни Моглино Псковского района. Раскопки на территории Моглино начались 17 июня. Информация о расположении места захоронения получена добровольцами и историками при изучении рассекреченных материалов ФСБ, переданных в Государственный архив региона в 2019 году на научно-практической конференции «Без срока давности».

Псковская область присоединилась к проекту «Без срока давности», инициатором которого стало Поисковое движение России, в июле 2019 года. Проект был презентован на молодежном форуме «Без границ» в Себежском районе 19 июля прошлого года.

Проект «Без срока давности» поможет рассказать о военных преступлениях нацистов на оккупированных территориях и увековечить память мирного населения, погибшего во время Великой Отечественной войны. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что задача проекта «Без срока давности» направлена на защиту исторической правды.

14-15 ноября 2019 года в Пскове прошла Вторая международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, где презентовали ряд рассекреченных документов УФСБ России по Псковской области о преступлениях немецко-фашистских захватчиков против мирного населения.

Познакомиться с рассекреченными архивными документами о преступлениях против мирного населения, которые УФСБ России по Псковской области передало в Государственный архив региона, можно здесь >>>.

А к 22 июня текущего года в Псковской области будет выпущен сборник архивных материалов о судьбах тысяч жителей Советского Союза, посвящённый 75-летию Победы и проекту «Без срока давности».

Недавно стало известно, что документы о гибели 66 жителей деревни Гарниково Пожеревицкого района (в настоящее время Бежаницкий район) войдут в многотомник «Без срока давности».