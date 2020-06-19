ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

22:06, 19 июня 2020, ПАИ

Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве, сообщает ТАСС.

Тедрос Адханом Гебрейесус напомнил, что ВОЗ накануне получила сообщения о более 150 тысяч новых случаев коронавируса за сутки по всему миру. В основном они приходятся на Северную и Южную Америку, а также на Ближний Восток и Южную Азию.

Это показывает, что пандемия продолжает быстро распространяться, подчеркнул глава ВОЗ.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 8,5 млн человек, свыше 4,5 млн – выздоровело, более 456 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 569 063 человека, умер 7 841 человек, выздоровело – 324 406. В Псковской области зарегистрировано 2 183 случая заражения коронавирусом, 705 человек выздоровело, 19 – умерло.